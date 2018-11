Eesti eakaimad juutuuberid ei ole raha peal väljas

Marju on endine algklassiõpetaja ja Jaan katlakütja. Nad on koos olnud 19 aastat ning kokku viiski neid just muusika. "Ma ise ei osanud üldse seda teha, aga mul kursaõde tuli küll ja ütles, et niimoodi saab teha," selgitas Marju Sats, kuidas ta juutuuberiks sai. "Siis sai Jaan endale selle uhke aparaadi, millega me praegu filmime."

"Kokku on meil videote peale 450 000 vaatamist," sõnas Marju ja lisas, et temal üksinda on 300 000 vaatamist. "Neid videosid, kus mina põhiliselt laulan ja Jaan mind pilliga saadab, on 148, aga Jaani lugusid on 104," ütles ta ja kinnitas, et kuigi vastuvõtt on üldiselt olnud hea, siis on siiski olnud ka tagasilööke. "Ma olen saanud väga valusaid lööke, aga teeme nii, et see jääb minu enda teada, ma olen seda väga valusalt üle elanud, ma panin vahepeal isegi videod lukku."

Pärast seda tagasilööki ei teinud Marju Sats pikka aega ühtki videot. "Aga siis mu sõbrad ütlesid, et sa ei tohi niimoodi järgi anda, sest siis hakatakse veel rohkem kiusama," kinnitas ta ja tõi välja, et pärast enam kiusajad tema kallale ei tulnud.

"Mina ei ole selle peale väljas, Jaaniga otsustasime, et meie ei teeni selle pealt," ütles Marju ja sõnas, et iga inimene peaks leidma sellise asja, mis hoiaks teda heas mõttes elus.