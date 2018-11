Noortesari "Miks mitte?!", 4. osa

Anna avastab, et klassi kena poppoiss Keido ei olegi ainult "tühja peaga ilus poiss", neis mõlemas on paras annus protestivaimu. Aga suhtlemine Keidoga on keeruline, sest Anna parim sõbranna Liis armastab seda poissi. Kodus on pinged endiselt laes: raha pole, isa on hulluks läinud ja vanaisa tundub paadunud kriminaalina. Kuid kõik see aitab kaasa räpis. Anna valmistub õhinal räpikonkursiks ja leiab oma sõnumi ning näo. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.