Galerii: Sassis päeva osalised vahetasid muljeid

Eesti moedisaineri Lilli Jahilo uus kevad-suvine kollektsioon "Kuumalaine" jõudis sel kuul müügile USA luksuskaupade veebikaubamajja Moda Operandi, koostöö algas juba eelmisel aastal. Eestist on pärit mitu moedisainerit, kelle loomingut saabki osta peamiselt vaid välismaal. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, milline on Eesti moetööstuse edu valem maailma moelavadele murdmiseks.

