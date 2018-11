Ansambel Traffic vahetas trummarit

"Pean tunnistama, et kurb on ikka, aga austame kogu bändiga Ivo soovi ja

otsust pühenduda rohkem perele," ütles Silver Laas. "Tore on see, et Ivo

lubas siiski taas mõnele esinemisele kaasa elama tulla. Ega see bändimehe

hing nii kergelt ei kao," tõdes Silver. Ta tõi välja, et ka Stig Rästa on pärast bändist lahkumist mõned korrad Trafficu esinemistel käinud.

Trafficu uueks trummariks on Boriss Hrebtukov ehk Borka, kes on

muusikasõpradele varasemalt tuntud eelkõige Tanel Padar & The Sunist.

"Valiku tegemine ei olnud raske. Borkaga oleme varemgi koostööd teinud

ja kõik on hästi klappinud. Väga üksmeelselt otsustasime, et tahaksime

teda bändi kutsuda ja õnneks ei pidanud me teda väga pikalt moosima,"

lisas Laas.

Borka ütles, et tal on kutse üle väga hea meel. "Eestis ju tunnevad

kõik kõiki, seda ka muusikamaastikul, ja kui Silver helistas ja selle

pakkumise tegi, olin praktiliselt kohe nõus. Prooviperiood ja esimesed

kontserdid on olnud väga ägedad ja loodan, et minu lisandumisega läheb

asi veel kvaliteetsemaks," ütles uus kitarrist ja lisas, et annab endast vähemalt 120 protsenti. "Tundub, et meie sünergia toimib juba hästi," sõnas Borka.

Trafficul ilmus äsja ka uus singel "Ei anna alla":