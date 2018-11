Anette Maria Rennit avaldas esmasingli "Inglihääl"

"Juba esimene kitarrikäik mulle kohe istus. Sellel oli ilus kõla ja kui asi jõudis refräänini, siis need sõnad, kõik need metafoorid, olid minu jaoks üliilusad," ütles Rennit, kes nägi end vaimusilmas seda laulu esitamas.

Loo muusika on kirjutanud Martin Kivi ja Allan Triik, sõnade autor on Martin Kivi. Loo video stsenarist oli Anette Maria Rennit ise.

