Retrobest 2019 pealaval esineb Belinda Carlisle

2019. aasta juuni viimasel nädalavahetusel toimub Pühajärve kaldal juba neljas ajastufestival Retrobest. Stiilipeo teemaks on sel korral filmimuusika.

Tänaseks on selgunud ka esimesed välismaised artistid, kes publiku ajas tagasi viivad. Unustamatute hittidega saabub Lõuna-Eestisse Belinda Carlisle, kelle laulud "La Luna", "Heaven is a Place on Earth" ja "Circle in the Sand" vallutasid omal ajal paljusid olulisi edetabeleid.

Carlisle'i karjäär sai alguse trummarina bändis The Germs. Üsna pea sai naine aru, et lauljakarjäär paelub teda rohkem ning ta liitus poprokk kooslusega The Go-Go's. 27-aastaselt alustas Belinda soolokarjääri, mis viis ta raketina muusikaedetabelite tippu. Kriitikute sõnul oli Carlisle ja tema muusika kõvasti glamuursem ja professionaalsem kui varasemates kooslustes. Sellele aitas kaasa tema produtsent Rick Nowels, kelle andekusest on osa saanud näiteks Stevie Nicks ja pärast Carlisle'i ka Madonna.

Oma kohalolekuga austab järgmise aasta Retrobesti Briti glämmroki lipulaev Smokie, kelle hitte "Living Next Door to Alice" ja "Don't Play Your Rock'n Roll to Me" saab ka kindlasti Pühajärve kaldal kuulda. Publiku tungival nõudmisel on taas artistide seas juba kolmandat korda Retrobestil esinev Thomas Anders, kelle laule Modern Talkingu ajast teab peast igaüks.

Välismaistest tegijatest on veel kohal Saksa diskobänd Arabesque hittidega "Billy's Barbeque", "Midnight Dancer", "Hello Mr. Monkey" ja "Friday Night", lugudega "Voyage Voyage'i" ja "Ella, elle l'a" end diskofännide südametesse laulnud Kate Ryan ja ansambel Apelsinile inspiratsiooni andnud Afric Simone, kelle hitt "Ramaya" on Eestis tuntud ka kui "Himaalaja". Lisaks kodumaised lemmikud Anne Veski, Laine jasajandi hitiks valitud "Karikakra" esitaja Marju Länik.