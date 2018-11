"Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris Eesti moeloojate edu valemit

Eesti moedisaineri Lilli Jahilo uus kevad-suvine kollektsioon "Kuumalaine" jõudis sel kuul müügile USA luksuskaupade veebikaubamajja Moda Operandi, koostöö algas juba eelmisel aastal. Eestist on pärit mitu moedisainerit, kelle loomingut saabki osta peamiselt vaid välismaal. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, milline on Eesti moetööstuse edu valem maailma moelavadele murdmiseks.

Eesti moeloojad kinnitavad, et moemaailmas läbilöömine on kombinatsioon loovusest, ärivaistust ja järjekindlusest. Lugu on aga igaühel erinev.

Äli Kargoja asutas viis tagasi oma kodumaise rõivabrändi August, millel nüüdseks on juba 20 edasimüüjat välismaal.

"Mina olen varasemalt rõivabrändide müügiosakondades töötanud ja praktiseerinud Pariisis ja New Yorgis. See võib-olla on minu eelis. Ma sisenesin sellesse ärisse illusioonideta. Aga mis on oluline - on oluline ennast välismaa edasimüüjatele nähtavaks teha, ainuüksi e-mailide kaudu infomaterjali väljasaatmisest ei piisa täna. Augusti jaoks on kindlasti kõige efektiivsemaks kanaliks saanud rõivamessid, rahvusvahelised sõuruumid," selgitas Kargoja.

Mitme moeauhinnaga pärjatud Eesti Kunstiakadeemia kasvandik, brändi Lilli Jahilo looja Lilli Jahilo kinnitas, et tänase eduni jõudmiseks on kulunud üle seitsme aasta.

"Mina ise olen ju magistrikraadiga moedisainer, aga järsku sai minust ettevõtja - paar aastat pärast oma oma kollektsiooni ja noore disaineri auhinna võitmist. Ma tihti nagu ikkagi tunnengi, et mul üks jalg on kuidagi disaineri kingades ja teine jalg on ettevõtja kingades. Pidevalt tuleb kindel olla, et üks jälg liipama ei jääks, et samm oleks niisugune enesekindel ja edasiviiv," rääkis Jahilo.

"Mina arvan, et väga suureks abiks väiksematele brändidele on kindlasti sotsiaalmeedia ja üldse kogu võrgustikukaubandus. Näiteks Instagram, mis on väga tänuväärne platvorm, on ju väga hea variant, olemaks kursis sellega, mis üldse moemaailmas toimub. Minu jaoks on olnud oluline see, et ma ei üritanud ekspordiga tegeleda Eestis arvuti taga istudes, vaid see, et olen ise välja läinud. Piltlikult öeldes sõltub väga palju sellest nendest, kellega sa juhtud kuskil üritusel kokku või kõrvallauda istuma," lisas ta.

Brändi Roberta Einer looja disainer Roberta Einer läks 14-aastaselt Londonisse õppima, praktiseeris maailmakuulsates moemajades ning asutas siis Londonis oma brändi, mida tänaseks müüakse üle maailma.

Eineri sõnul on tema jaoks olulisim osalemine Londoni moenädalal, mille ametlikku kavasse ta eelmisel hooajal esimese Eesti ja Baltimaade brändina pääses.

"Sealt liigume edasi Pariisi, kus meil on sõuruum ja seal me kohtume poodide esindajatega, kes tulevad ja vaatavad neid asju, teevad tellimused. Tootmine toimub järgmise kuue kuu jooksul," selgitas ta.

Eestis pakub noortele disaineritele abi Loomeinkubaator, mis tegutseb juba kümme aastat ning on stardiabi andnud enam kui 400 noorele inimesele. Oma brändideni on jõudnud neist umbes pooled.

"Eesti riik ja Tallinna linn toetavad Loomeinkubaatori kaudu loomeettevõtete alustamist, nende turule sisenemist, turupositsiooni võitmist ja ka siinse Tallinn Design House'i kaudu eksportturgudele sisenemist," rääkis Loomeinkubaatori juhataja Anu Lõhmus.

"Paljudel brändidel ilmselt on see minek ikkagi raha taha jäänud, need ei ole odavad üritused. Aga siis tuleb vaadata erinevaid võimalusi, toetuse variante. Näiteks EAS-i eksporditoetused, selle jaoks need meetmed on loodud ja neid tuleb ära kasutada," ütles Kargoja.

"Kõige olulisem on Eesti klient, kes neid asju ostab, sellepärast, et ilma koduturu toetuseta meie kindlasti ei oleks võimelised ekspordi peale mõtlemagi, sest eksport on väga kallis tegevus, see nõuab väga suuri investeeringuid ja meie jaoks ainus ressurss investeeringuteks tulebki nende kleitide müügist," selgitas Jahilo.

Einerit aitasid eratellimused ja Lady Gagale disainimine. "Mul oli kool läbi ja need töökohad, mida pakuti, polnud need, mida ma soovisin. Ma pidin Londonis ellu jääma või ma tulen Eestisse tagasi. Mul tuli paar eratellimust, Lady Gaga stilist võttis ühendust ja tahtis laenutada ja ma suutsin kahe nädalaga kooli ruumides teha paar jakki, mis maksid minu kuue kuu rendi," kirjeldas Einer.

Praegu valmistavad Roberta Eineri tooteid tunnustatud Londoni firmad. "Samad tehased, kes toodavad Victoria Beckhami näidiseid või JW Andersoni suure grupi all, millest tuleb ka see krõbe hind," ütles ta.

Enamik Eesti moeloojate toodetest õmmeldakse aga valmis Eestis, kus suur rõhk on kvaliteetsel kangal ja tipptöötlusel.

"Kõik meie tooted valmistatakse kohapeal meie moemajas Eesti parimate rätsepate-õmblejate käe all ja ma olen alati pannud väga suurt rõhku kvaliteedile. Mul on nagu väga hea meel, et kui me välisturgudel oma kollektsioone näitame, siis kvaliteet on üks peamistest asjadest, mis välja tuuakse meie kollektsiooni puhul," rääkis Jahilo.

"Kõike õmmeldakse Eestis, isegi üks kangas toodetakse Eestis, üks bambusetrikotaaž," ütles Kargoja.

"Üle-eelmine nädal käis meil siin üks Milano sõuroom - väga nimekas sõu - ja nende esimene küsimus meile oli selline, et kus te toodate. Kõiki näidiseid me toodame siinsamas. "Siis te sobite meile". Kui me oleks öelnud, et me toodame Hiinas, siis me ei kuuluks sinna kategooriasse. Samamoodi oli küsimus, et kes on teie klientuur, kui palju kantakse, kui palju on instagrammis followere. Kõik need asjad lõpuks loevad, kes sa oled kodumaal," selgitas ateljee Embassy of Fashion üks loojatest, moedisainer Aldo Järvsoo.