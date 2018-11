Tanja ja Mikk Saare poja esimene unelaul oli "Õllepruulija"

"Miku esimene lugu, mida ta lapsele laulis, oli "Õllepruulija". Sest ta pidi midagi laulma ja esimene lugu, mis tal tuli, oli "Õllepruulija". Kuna ta ise tegeleb ka õllevillimisega, siis sobis," naeris Tanja ETV isadepäeva erisaates.

Muusikust kolleeg Rauno Pella lohutas, et laulu sisu polegi nii väikse lapse puhul oluline. "Ma arvan, et see oleneb, kuidas sa seda laulad, sest ega ta sõnadest aru ei saa. Tuleb hästi malbelt laulda," juhendas ta.

Tanja tunnistas, et ei osanud lapse sündides ühtegi unelaulu, mistõttu tuligi olla loominguline. "Alguses ma mõtlesin, et ma ei tea ühtegi unelaulu ja ma laulsin sellest, mida ma nägin. Ühel hetkel tuli lapsepõlvest midagi meelde. Ma ei olnud ettevalmistunud," avaldas laulja ja lisas, et laps on tegelikult hea uinuja.

Tanja lisas, et poeg naudib eriliselt vankris magama jäämist. "Meil on selline laps, kellele väga meeldib, kui ta magab väljas liikuvas vankris. Need kilod läksidki kiiresti, arvestades, et kolm korda päevas oli vaja jalutada kaks tundi. Aga muidu ta jalutab väga palju. Ja õhtuti sõltub sellest, kes magama paneb," kirjeldas Tanja oma elu lapsevanemana.