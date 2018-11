Ivo Linna: ma ei ole isadepäevast enda jaoks veel suurt numbrit kujundanud

Ivo Linna sõnas saates "Hommik Anuga", et ta ei ole isadepäevast veel enda jaoks suurt numbrit kujundada. "Ma ootan seda päeva ainult ühel põhjusel, sest lapsed helistavad ja soovivad õnned, minu süda on siis kuhjaga rõõmu täis," mainis ta ja tõdes, et kuigi ta kohtub oma poja Robertiga pigem harva, siis on igast kohtumisest palju rõõmu.

"Roberti tee muusiku elukutse juurde on olnud pikk ja võib-olla isegi vaoshoitud, vähemalt minule kui kõrvaltvaatajale tundub," ütles ta ja kinnitas, et tema on tunduvalt kärsitum kui Robert. "Aga sa pead jõudma eesmärgini välja, mida iganes see ka ei maksaks, seega eesmärgi poole pürgimine on kindlasti see, mida ma tunnen Robertis ära."

Robert Linna kinnitas, et tema esimene tingimus nende tuuril "Käbid & Kännud" jaoks oli see, et ta ei hakka laval olema päkapikumütsi ja küünlaga. "Neid jõulutuure on iga aasta sadu erinevaid, kõik on juba tehtud, aga tuleb leida see enda eriline nõks ning mulle tundub, et meil on see olemas."

Antti Kammistel arvates on neil pojaga ühine iseloomujoon käristus. "Ma näen Ericu mängustiilis võib-olla minu nooruse palju öelda tahtmist, kui mulle antakse võimalus, siis ma mängin palju," tõdes ta ja kinnitas, et vähemalt Eric mängib seda väga hästi. "On väga vähe selliseid kitarriste, kes nii ägedalt mängivad, seega mingis mõttes tunnen ma ennast ka muusikaliselt tema sees ära."

"Isa on olnud sõbra eest, me ei ole ju eriti palju koos elanud," tõdes Eric Kammiste ja lisas, et nende elud on läinud erinevaid teid pidi. "Ma olin täpselt nelja aastane, kui ta ära läks, ega ma sellest tol ajal hästi aru ei saanud," sõnas ta ja kinnitas, et kuigi kohati on olnud raske, siis ta on võtnud endale mõtteviisi, et kõik tuleb elus läbi põdeda. "Kui jääda iga asja taha kinni, siis ei ole edasiminekut."