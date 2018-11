Aasta isa on Einart Kask

"Kindlasti inimesed ootavad, et nüüd tuli mees metsast ja ütleb, kuidas saada aasta isaks, aga kahjuks ma ei saa seda nii öelda, sest meil tegeleb laste kasvatamisega ema, ma proovin seda töö kõrvalt lihtsalt toetada ja suunata," ütles Einart Kask Tallinna TV otseülekandes pärast aasta isa preemia kättesaamist ja lisas, et tema näpunäide on see, et laske lastel ise kasvada. "Tuleb kuulata ära mured ja rõõmud ning lasta kuidagi minna."

Aasta isa perekonnas on 12 last, noorim on 10-aastane Regina, vanim 33-aastane poeg Evar, kes on vanemad rõõmustanud ka kolme lapselapsega.