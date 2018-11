"Ongi koik" | Koik kultuuriteated

"Viimaks ometi on Eestis tehtud teleseriaal, mille tootjatel oli piisavalt palju aega ja raha, et tulemusega võib isegi rahul olla, aga eestlased ikkagi virisevad," kinnitas Koik ja tõdes, et ta ei saa aru, mis inimestel viga on. "Head näitlejad on, stsenaariumit on rohkem kui "Õnne 13-s" kümne aasta jooksul, muidugi, ma saan aru, et kõik on liiga aeglane ja konstrueeritud, aga 90ndad olidki sellised."