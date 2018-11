"Ongi koik" | Nädala rant

"Kui NO99 teatas oma lõpetamisest, siis hüppas Jaak Madison trammile nimega "Valimised" ja ütles, et teatri sulgemine on EKRE-le kui töövõit," ütles Märt Koik ja lisas, et Madisoni erakond olevat väidetavalt teatrit psühholoogiliselt mõjutanud. "Lisaks ütles Madison, et NO99 ei rikaste Eesti teatrikultuuri."

Samuti võttis Märt Koik sõna Kristiina Šmigun-Vähi värske poliitkarjääri kohta: