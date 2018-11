Sarja "Westworld" võttepaik hävis California metsatulekahjus

HBO kinnitas, et tegemist ei olnud siiski "Westworldi" põhilinnakuga, kuigi seal toimusid nii esimese kui teise hooaja võtted, vahendas Variety. Samuti kinnitasid nad, et hetkel ei ole käimas "Westworldi" võtted ning ei osata täpselt öelda, millised on täpsed kahjud.

Lisaks "Westworldile" on samal linnaks filmtud näiteks linateosed "Caught in the Draft" ja "The Lake House", samuti telesarjad "The Mentalist" ja "Weeds".