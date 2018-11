Jüri Muttika sattus Sassis päeval Estonias kleidi sisse

Reedel, 9. novembril vahetasid Eesti rahvusringhäälingu ja rahvusooper Estonia töötajad omavahel ametikohad. "Ringvaade" käis vaatamas, kuidas ERRi töötajad rahvusooperis hakkama said.

Garderoobis võttis Muttika vastu garderoobitädid Karmel Killandi ja Anu Välba. "Kui ausalt öelda, siis on natuke hirmus tunne ka, sest majatäis on 800 inimest ja nad peavad õigel ajal teatrisse jõudma," rääkis Killandi.

Estonia direktor Aivar Mäe andis Sassis päeval valitsuskepi üle ERRi juhile Erik Roosele. "Täna on mu õnnepäev. Esimene puhkepäev pärast kümmet aastat." Ta lisas, et see saab olema Roose elu raskeim päev.

Rekvisiitori ameti võttis üheks päevaks üle Raadio Tallinn peatoimetaja Maian Kärmas.

"Raadio Tallinnas teeme me selle vahetuse natuke hiljem, siis tuleb sinna dirigent Kaspar Mänd ja valib muusikat. Raadio Tallinnas nii lihtsasti ei lähe nagu porgandi voolimine. Seal peab natuke rohkem kurssi ennast viima, kuidas see tehniliselt käib, et muusikat eetrisse valida," selgitas Kärmas.

Kostüümiosakonnast leidis Muttika ETV peatoimetaja Marje Tõemäe, kes oli üle võtnud õmbleja ameti. "Jätsin usaldusväärse mulje ja masin anti kohe kätte."

Balettiproovi sattudes nentis Muttika, et tants on ikka väga raske. "Ma ei kvalifitseeru, sest mul on liiga suur kõht."

Naiste prooviruumis sattus Muttika peale aga ETV saatejuhile Alvar Tiislerile, kes oli end kleiti riietanud ja valmistas end ette ooperisolisti ametiks. Muttika tõmbas Tiisleri eeskujul ka ise kleidi selga.