Operaatoritööd proovinud Aivar Mäe: režissöör rääkis kogu aeg kõrva ja segas

"Sõltub esinejatest – kui jutt on põnev, siis režissöör Eva räägib teise kõrva ja segab kogu aeg. Ma tahaks kuulata," rääkis Mäe oma vahetutest kogemustest.

Ta tõdes, et tänapäeva kaamerad on kõvasti lihtsamaks tehtud kui nad olid vanasti. "Ega päris kahe nupuga hakkama ei saa, aga teie professionaalsed operaatorid tegid mulle põhireeglid selgeks."

Mäe teadis näiteks rääkida, kuhu tuleks kaadris jätta õhku ja et igal pool peaks olema ruumi. "Kui esinejal on vinn näos, siis väga lähedale ei ole mõtet sõita. Hoiad natuke kaugemale." Ta ütles, et täna kedagi sellist stuudios ei olnud. "Režissöör ütles, et sa oled õnnega koos, et täna on ainult ilusad naised. Vahel ei ole nii."

Sassis päeva raames vahetati kokku 65 positsiooni. Ettevõtmise raames läks näiteks kümme ERRi töötajat Estonia lavale ja Mäe koha võttis ajutiselt ooperimajas üle ERRi juht Erik Roose.