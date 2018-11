"Minu Dubai" autor Susan Luitsalu: luksus on seal igapäevaselt kättesaadavam kui mujal

"Ringvaate" otsestuudios oli külas Susan Luitsalu, kel ilmus raamat "Minu Dubai" ja kes märkis muu hulgas, et luksus on Dubais igapäevaselt kättesaadavam kui mujal.

"Marmorist põrandad on igal pool, palju värskeid liiliaid ja kullatud detaile. Aga ma arvan, et paljudes kohtades juba visatakse nalja. Tean ühte kohta, kus on tõesti ülekullatud vetsupotid ja kraanikausid, aga mul on tunne, et see on rohkem turistile elamuse andmiseks."

Ta nentis, et seal tegelikult ei olegi midagi, mis tema olemusele täiesti võõraks oleks. "Ma olen hästi palju reisinud ja katsun kõiki veidrusi võtta nii, et ma lihtsalt arvestangi, et siin on nii ja see ei ole minu iriseda. Kui mulle ei meeldi, siis võin ju ära minna."

Luitsalu sõnul on Dubais jube head teed. "Asfalt on igal pool peegelsile."

Ta tõdes, et kohalikega on Dubais raske suhelda, sest neil on oma selge ringkond. "Aga seal elab koos üle 20 rahvuse. Pigem on mul palju tuttavaid tekkinud üle maailma."

Luitsalu ütles, et lääne naisena ta end Dubais pearäti ja pika riidega katma ei pidanud, pigem tehti talle sooviavalduse peale diskreetselt selgeks, et käigu ta enda riietega.

"See on nagu nende rahvariie. Neil on väga väljapeetud käitumine ja nad on väga vaiksed ja viisakad ning nad ei joo. Aga kui turistid panevad omale need riided selga ja lähevad baari ning hakkavad ülemeelikuid asju tegema, siis nad heidavad halba valgust. Selles riietuses nalja ei tehta."

Ta ütles, et alkoholi osas on turistidel hästi. "Kui sa oled turist, kes tuleb oma rannapuhkusele, siis hotellis on mitmeid baare ja restorane ning see ei ole absoluutselt probleem napsu võtta. Aga ei ole tark, kui sa tead, et muutud väheke ülemeelikuks." Ta lisas, et linna peale kakerdama minemine ei ole soositud. "Politsei viib su kainenema, saad suure trahvi ja pead siis koju minema."

Luitsalu käis Dubais esimest korda 1996. aastal vanematega. Täiskasvanueas sattus ta tööle firmasse, millel on filiaal Dubais. "Kuna mul oli külm, hakkasin ma lihtsalt pressima neid, et tahaks minna teie Dubai osakonda tööle. Lõpuks nad ohkasid ja ütlesid, et ma olen nii tüütu, et pean vist minema, jah." Ta töötab oma firmas produtsent-režissöörina ülekandejaamas.

Dubais viibib ta umbes ühe kuu kaupa. "Suvel ma seal ei ole, suvel on seal ikka 54 kraadi ja rohkem. Seal lihtsalt ei toimu midagi ja midagi pole, mida üle kanda, siis inimesed jooksevad laiali. Araablased ise ka käivad puhkamas Londonis, Pariisis."