Ilmub räppari XXXTentacion postuumne album

Vastuoluline räppar töötas albumiga enne oma surma. Ta suri kuulilasu tagajärjel pärast mootorrataste edasimüüja juurest lahkumist tänavu juunis Browardi maakonnas, Floridas, vahendasid Pitchfork ja Independent.

"Skinsil" ilmub 10 lugu ja on see on 17 minutit pikk. On välja pakutud, et albumi pikkus tähendab seda, et lood ilmuvad selliselt nagu XXXTentacion nad jättis, kuid sel nädalal tema Instagrami postitatud klipist võib kuulda räpparit ütlemas "Ma teen sellest superlühikese albumi. See saab sõna otseses mõttes olema 1 minuti pikkune."