Trad.Attack! põrutab kuuks ajaks Austraaliasse tuuritama

Austraalia tuuril viibib bänd ligi neli nädalat ning selle ajaga antakse üle 15 kontserdi Brisbane'is, Sydneys, Melbourne'is ja Tasmaanias. Suurimad ülesastumised toimuvad Woodford Folk Festivalil, kus käib igal aastal 130 000 inimest. Trad.Attack! esineb seal viis päeva järjest ning üks olulisimaid kontserte toimub täpselt aastavahetusel.

"Seda tuuri on planeeritud juba mitu aastat ning me oleme väga õnnelikud, et see lõpuks toimub. Sees on suur ootusärevus, sest ees ootab väga värvikirev ja pikk tuur ning me saame esineda nii mainekal festivalil nagu Woodford Folk Festivalil," muljetas Sandra Vabarna.

Bändi jaoks, kelle eesmärgiks on esineda igas maailma riigis, on Austraalia näol tegemist järjekorras 37. riigiga, kuhu esinema sõidetakse. Ühtlasi on tegu ka bändi karjääri ühe pikima tuuriga.