Anu Välba tahaks koos president Kersti Kaljulaidiga New Yorgi maratoni läbida

Anu Välba avaldas "Vikerhommikus" Mikuga rääkides, et saatejuhitöö on olnud unistus, mis on temaga lapsepõlvest kaasas käinud. "Ma arvan, et see on ühe maatüdruku unistuste poole rühkimine. Kuna mina olen kasvanud Toris, kus ei olnud just väga palju teha, ma küll käisin Pärnus erinevates ringides, aga väga suure osa oma elust veetsin televiisori ees," selgitas Välba, miks teletöö talle südamelähedane on.

Välba rõõmustas, et just väikeses Eestis on võimalik oma unistuste poole püüelda. "See on suurepärane, et meil on nii väike Eesti, ükskõik, mis unistus kellelgi on, sa saad selle teha teoks. See ei jää selle taha. Ma arvan, et mul lihtsalt oli õnne. Ma olen väga õnnelik seda tööd tehes," ütles Välba.

Välba tõdes, et teletöö on miski, millega ta täidab kõik oma vabad hetked. Näiteks "Hommik Anuga" ei ole töö kellaajast kellaajani. "Selle saate ettevalmistamise aega ma ei oska öelda. See ei ole see nädal, mis saatele eelneb, vaid elu, mis meie ümber on. See võtabki kogu minu aja," selgitas Välba.

Sel nädalal on Välba ärganud kell pool kolm hommikul, et saadet ette valmistada. Välba tõdes, et on aeglane töötaja. "Raul Rebane on öelnud, et tänapäeva edukas inimene pole see, kes teeb palju tööd, vaid see, kes suudab võimalikult vähese ajaga teha palju tööd, et sa oskad oma aega hästi kasutada. Vot seda ma ei oska ja seda ma pean õppima," avaldas Välba.

Just seetõttu pole Välbal aega ka hobidega tegeleda. "Ma arvan, et minu praeguses eluetapis, kus minu väike poeg Karl on viieaastane, on suurem jagu tema hobisid ka minu hobid. Tema täidab väga suure osa minu vabast ajast, mille üle ma olen väga õnnelik, õpin uusi oskusi ja näen maailma sootuks teistmoodi," tõdes Välba.

Vähese vaba ajaga, mis Välbal on, proovib ta leida aega spordiga tegelemiseks. Ta ütles, et tahaks president Kersti Kaljulaidiga New Yorgi maratoni läbida. "Tema on minu iidol. Ma vaatan ja imetlen seda, mida Kersti Kaljulaid teeb. Sport on väga tähtis ja oluline, aga minu elus on rattasport peamine, kui me lapsega rattaga sõidame," rääkis Välba, et professionaalset maratonisportlast temast ei saa.