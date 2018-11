"Terevisioonis" seisid kaamerate taga baleriinid: varvastel tippimine aitas

Eesti rahvusringhäälingus ja rahvusooperis Estonia on täna kõik ametid sassis. Nii sai hommikul "Terevisiooni" kaamerate taga näha balletikleitides operaatoreid ja reedeõhtust publikut rõõmustavad Estonia laval ERR-ist tuttavad näod.

"Terevisiooni" operaator Mustafa Celik kiitis ERR Menule oma baleriinidest õpilasi. "Nad olid väga tublid. Alguses nad natuke kartsid, ei teadnud, mis peab tegema, aga õppisid väga kiiresti. Mõlemad olid väga tublid," lausus ta.

Mustafa oli õnnelik, et ei pea täna balletitantsijaid laval asendama. "Ma olen väga rahul, et ma ei lähe tantsima. Ma olen siin stabiilselt," naeris ta.

Baleriinid, kes operaatoritööd proovisid, olid Eve Andre-Tuga ja Seili Loorits-Kämbre. Et töö oleks sujuvam, kandsid nad oma tavapärasele ametile sobivaid kostüüme. "Ma ei oleks arvanud, et selline action käib kogu aeg," kommenteeris Loorits-Kämbre "Terevisiooni" kaameratagust tööd.

Tema sõnul oli balletitantsijale kõige keerulisem staatiline asend. "Reaktsioon pidi kiire olema kätega ja peaga pidi mõtlema kogu aeg, aga just see, et pidi staatiliselt seisma, oli raske. Tahtsin ikka teha liigutusi ja varvastel tippimine aitas natuke," lausus ta.

Andre-Tuga lisas, et kogemus hommikusaatest oli igati tore. "Mõtlesime, et üksi ei taha, aga kahekesi oleks tore midagi uut proovida. Oleme väga tänulikud, et võtsime väljakutse vastu," ütles ta.

Lisaks ei tasu üllatuda, kui Estonia garderoobis võtab reede õhtul mantleid vastu mõni ERR-i töötaja või laval vaatab vastu tuttav nägu spordiuudistest. Neile, kes õhtusele etendusele ei jõua, on tükike teatrit koju toodud "Aktuaalse kaamera" ilmateate abil.