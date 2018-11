Galerii: Sassis päev lõi ERR-i ja Estonia ametid sassi

"Tänavu on meil päev sassis juba kuuendat korda, aga see aasta on omamoodi eriline, sest leidsime, et on aeg oma tele- ja raadiokolleegidega lähemalt tuttavaks saada, sest ka Estonia ja ERR-i vaheline koostööleping vajab pikendamist. Selleks otsustasime korraldada kahe maja vahel Sassis päeva," rääkis teatridirektor Aivar Mäe.

"Need ametid võivad tunduda kõrvaltvaatajatele väga lihtsad, aga tegelikkuses on ühe "Vikerhommiku" või "Terevisiooni" juhtimine väga keeruline ja vajab suurt eeltööd. Sassis päeva raames õpid hindama oma kolleegi, sest sa saad aru, kui oluline on ühe või teise parteri töö."

Kui "Aktuaalse kaamera" ankur Margus Saar kontrollib reedel Estonia teatri "Linnukaupleja" etendusekülaliste pileteid, siis ooperilaulja Helen Lokuta proovib televisioonis diktoriametit. Koos Lokutaga näeb reedel diktoritena ka Jassi Zahharovit ja Kristel Pärtnat.

Lisaks ei tasu üllatuda, kui Estonia garderoobis võtab mantleid vastu mõni ERR-i töötaja või laval vaatab vastu tuttav nägu spordiuudistest. Tähelepanelik televaataja võib märgata, et kaameratöö "Terevisioonis" või "Ringvaates" on veidi teistsugune kui tavaliselt, sest neis saadetes võtavad operaatori töö enda kanda Eesti Rahvusballeti tantsijad Eve Andre-Tuga ja Seili Loorits-Kämbre ning rahvusooperi peadirektor Aivar Mäe. Neile, kes õhtusele etendusele ei jõua, on tükike teatrit koju toodud "Aktuaalse kaamera" ilmateate abil.