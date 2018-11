"Tänavu on meil päev sassis juba kuuendat korda, aga see aasta on omamoodi eriline, sest leidsime, et on aeg oma tele- ja raadiokolleegidega lähemalt tuttavaks saada, sest ka Estonia ja ERR-i vaheline koostööleping vajab pikendamist. Selleks otsustasime korraldada kahe maja vahel Sassis päeva," rääkis teatridirektor Aivar Mäe.

"Need ametid võivad tunduda kõrvaltvaatajatele väga lihtsad, aga tegelikkuses on ühe "Vikerhommiku" või "Terevisiooni" juhtimine väga keeruline ja vajab suurt eeltööd. Sassis päeva raames õpid hindama oma kolleegi, sest sa saad aru, kui oluline on ühe või teise partneri töö," lisas ta.

Carl Zelleri operett "Linnukaupleja" pakkus aga ERR-i töötajatele võimalust Estonia lavale minna. Operetis oli külaelanike hulgas ERR-i saatejuht ja uudisteankur Astrid Kannel. Kuigi lava meenutas dünaamilisuselt pisut Maidani, viibutas Kannel seal kulpi.

Etenduse eel ei muretsenud Kannel ei enda näitlejaoskuste ega selle pärast, kuidas teatri professionaalid uudistestuudios toime tulevad.

"Kunagi lubas mulle minu ülemus Urmet Kook, et kui mina astun tantsijana Estonia laval üles, siis tema läheb sportlasena olümpiamängudele. See huvitab mind täna rohkem kui see, kuidas meil seal stuudios läheb," rääkis Kannel "Aktuaalsele kaamerale".

Ilmateadet lugenud ooperisolist Juuli Lill pidi alguses maadlema uudistestuudio puutetundliku ekraaniga. Ta leidis, et ooper ja ilmateade ei erine teineteisest kuigivõrd.

"Ei ole vahet. Üks rolli kehastamine, teine rolli kehastamine - põhimõtteliselt sama. /.../ Ma ei ole kahjuks või õnneks tihe ilmateate jälgija, sest ma leian, et ei ole halba ilma, vaid valed riided," ütles ta.

Kõik teletähed ei pääsenud Estonia lavale. Terve trobikond neid ei pääsenud riietehoiust kaugemale. Piletite kontrollimine, WC-desse juhatamine ja palitutega opereerimine pole siiski vähem vastutusrikas ülesanne.

ERR-i saatejuht ja uudisteankur Margus Saar kontrollis "Linnukaupleja" etenduse külaliste pileteid.

"Ma uurisin välja - täna on vist 9. november ja siis ma pean sealt läbi piiksutama, seal on mingisugune kood ja kui läheb roheliseks telefoni moodi aparaat, siis saab inimese sisse lasta," rääkis Saar oma tööülesandest.

Ooperilaulja Helen Lokuta proovis reedel televisioonis diktoriametit. Koos Lokutaga nägi reedel diktoritena ka Jassi Zahharovit ja Kristel Pärtnat.

Tähelepanelik televaataja võis märgata, et kaameratöö "Terevisioonis" või "Ringvaates" oli veidi teistsugune kui tavaliselt, sest neis saadetes võtsid operaatoritöö enda kanda Eesti Rahvusballeti tantsijad Eve Andre-Tuga ja Seili Loorits-Kämbre ning rahvusooperi peadirektor Aivar Mäe. Neile, kes õhtusele etendusele ei jõudnud, tõi tükikese teatrit koju "Aktuaalse kaamera" ilmateade.