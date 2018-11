Estonia ooperis jõuab robot meditsiiniõe rollis lavale

"Saja aasta pärast saab täitsa loomulikuks kuulutus nagu: "Täna on kontsert. Viiulipartii mängib see, löökpillid mängib närvivõrk number slash jne". Nii et kunagi saab see täitsa reaalne olema," rääkis Vene teatri muusikajuht Aleksandr Žedelev "Aktuaalsele kaamerale".

Robot Pepper läheb lähiajal lavale medõe osas eksperimentaalses ooperis. Tema peamine ülesanne on hoolitseda režissöör Andrei Tarkovski eest, kelle ta ooperi lõpus tapab.

"Siin on tegelikult väga sügav sisu selles, et kuhumaani me tohime usaldada roboteid, arvuteid, tehisintellekte. Me ei suuda nii mõelda nagu nemad mõtlevad. Nad kavaldavad meid üle," ütles sarja "Tehnoloogia ja muusika" autor ja produtsent Heili Vaus-Tamm.

Neljapäeval olid aga näituse peremehed lapsed, kes paistsid ikka targemad ja kavalamad kui robotid.