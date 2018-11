Pärimuskultuuri õpetaja: halloweenil pole mardikommete kõrval šanssi

Mardipäev on Eesti rahvakalendri tähtpäev 10. novembril. Tuntuim mardipäevakomme on mardisantide ringijooksmine, mida tehakse mardipäeva eelõhtul. "Ringvaate" reporter Heleri All käis õppimas, milline üks õige mart peaks olema.

Martide põhifunktsiooniks on pärimuse järgi vahendada siin- ja teispoolsust. "Neil on hästi tihe seos hingedeajaga," ütles santimisõpetaja Terje Puistaja.

Puistaja õpetas, et mardid peavad olema järjekindlad ka siis, kui esimese hooga uksest sisse ei taheta lasta. "Kui ikka uksest sisse ei lasta, tuleb sakutada, vitstega uuesti ja kui sisse ei saa, siis uuesti laulda," õpetas ta.

Puistaja tõdes, et kuigi halloween on Ameerika kombestikust Eestisse jõudnud, on meie enda sandikombed veel uhkemad. "Me lihtsalt ei ole avastanud veel kõik seda. Kui kõik taasavastavad meie kombestikku, siis ma arvan, et halloweenil ei ole erilist šanssi," ütles ta.