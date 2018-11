Galerii: Kriss Sooniku showroom tähistas sünnipäeva peoga

"Sellist sammu pani astuma Jaapani turg, kes soovib Kriss Soonikult eelkõige põnevaid üleriideid. Aasia klient on väga inspireeriv. Ta tahab oma esteetikat nähtavaks teha. Soovime seda võimalust pakkuda ka Euroopas ning nii alustame esimesena RTW kollektsiooni müümist just Eestis," ütles Kriss.

Krissi ammuseks sooviks on lisada kollektsiooni särke ja kleite, mida saab kombineerida tootemargi pesukomplektidega. Nii on peokollektsioonis kaks märkimisväärset märksõna: oma kassimustriga kangas ning kihid ehk buduaarist tänavale.

7. novembril tähistas Kriss Sooniku showroom Tallinnas esimest sünnipäeva. Ürituse käigus avaldas disainer Kriss Soonik, et peagi oma kümnendat juubeliaastat pidav bränd, mis on tuntud pesudisainide poolest, on nüüd laienemas ka ülerõivastesse.

