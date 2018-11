ERR tähistab 11. novembril isadepäeva eriprogrammiga

Muusikat teevad Kaitseväe orkester, ansambel Swingers koos Tanja Mihhailova ja Birgit Sarrapiga, Ariadne, Vajé ja tänavune Vabariigi Pillimees. Traditsiooniliselt õnnitletakse aasta isa tiitli saajat.

Kohapealt vahendavad toimuvat Hannes Hermaküla ja Martin Veisman.

ETV otselülitused isadepäeva üritusele Tallinna lauluväljakul on eetris kell 11.00, 12.00 ja 13.30.

ETV+-is algab otseülekanne Tallinna lauluväljakult kell 13.35 ning kohal on Artur Zaharov ja Mihhail Malkin.



Kell 16.30 teeb ETV otseülekande tänavu samuti 100-aastaseks saava Kaitseliidu juubelile pühendatud kontsert-lavastuselt Saku Suurhallis.

Sel aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi arengut mõjutanud esimese maailmasõja lõpust. Just siis, 1918. aastal osutus võimalikuks Eesti Ajutise Valitsuse esimesel istungil asutada vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon ja tänaseks on Kaitseliit kaalukas tegija Eesti riigi- ja kodanikukaitses ning Kaitseväega võrdväärne NATO partner.

Saku Suurhalli koguneb pidupäeval enam kui 2000 külalist: kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, samuti nende partnerid nii kodu- kui ka välismaalt. Üles astuvad Kaitseliidu orkestrid, koorid, tantsukollektiivid ja solistid.

Kontsert-lavastuse stsenarist on Indrek Hargla, lavastaja Ain Mäeots. Peomeeleolu ja muljeid vahendab saatejuht Jüri Muttika.

ETV+ eetrisse jõuab Kaitseliidu pidulik kontsert-lavastus kell 20.30, kohapeal kommenteerib toimuvat Mihhail Malkin.



Lisaks suurtele otseülekannetele räägitakse sel pühapäeval isadega ja isadest mitmes ETV saates.

Kell 9.05 on "Prillitoosi" külaliseks uhke isa Jaan Kanter, kelle poeg on tulnud nii maailmameistriks kui ka olümpiavõitjaks.

Kell 10.00 näeme ja kuuleme saates "Hommik Anuga" musitseerimas ja juttu ajamas vahvaid ja tuntud isasid-poegi.

Kell 14.25 saame saates "Isad ja pojad" teada, kuidas lavaelu ning isaks olemine kokku sobivad. Meie ees on Ivo Linna, tema poeg Robert ja kahe-aastane pojapoeg Albert. Saade jälgib kolme põlvkonna meeste tegemisi ja nende omavahelisi suhteid. Koos käiakse proovisaalis ja tehakse kaasa üks emotsionaalne seiklus. Saate autor on Kaidor Kahar.



ETV2 kavas on isadepäeva puhul kell 19.30 eetris teatrietendus - Ivan Turgenevi "Isad ja pojad". See Adolf Šapiro lavastatud ja 2002. aastal Tallinna Linnateatris esietendunud lavastus on pälvinud mitmeid auhindu. Vaataja võib veenduda, et tänased mured ei ole kuigi kaugel sellest, mille keskel inimesed alati on elanud ja ehk aitab see etendus ületada üksindust ning näha uue pilguga maailma, mis on täis dramaatikat ning armastust. Nii nagu Turgenevil.



Vikerraadio isadepäeva "Vikerhommikus" räägitakse Kaitseliidu 100. aastapäeval sellest, kuidas on olla isa ja kaitseliitlane. Lisaks tuleb saatejuht Piret Talile külla ka Taavi Tamkivi MTÜst Lasterikkad Isad ja juttu tuleb sellest, mida teha, et sagedamini perre kolmas ja neljas laps sünniksid.

Pühapäeval kell 10.05 on Sten Teppani populaarses saates "Käbi ei kuku ..." külas olümpiavõitja Gerd Kanter koos isa Jaan Kanteriga, kellega mõlgutatakse mõtteid isaks olemisest ja muust huvitavast.



Raadio 2 toob isadepäeval kuulajateni 2005. aastal valminud Raivo Küti kuuldemängu "Papa". See on lugu vanast mehest, kes elab üksinda metsas ja ei saa oma täiskasvanud lastega enam läbi. Seega otsustab papa leida endale uue noore naise ja pärija. Lugu näib esmapilgul komöödia, kuid ootamatult muutub žanr… Režissöör on Tamur Tohver, helirežissöör Külliki Valdma.