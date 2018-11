Rein Rannap koostööst Ott Leplandiga: kaks-kolm tundi sai ikka iga lauluga hirmsasti noritud

Lepland ütles, et tal on Rannapiga olnud väga sujuv koostöö. "Ma sain lauljana väga palju õpetussõnu just Reinu käest, et süveneda laulu ja teksti. Rein väga palju stuudios suunas mind tähele panema asju, mida ma igapäevaselt ei pane, et sa saaksid selle päris emotsiooni kätte, millest see lugu räägib."

Rannap ütles, et laulu "Must ronk" puhul ta käskis Leplandil endale kujuta ette paksu Ott Arderit pika musta habemega, kes läheb hoovi ronka taga ajama. "Seletad lahti ja lavastad visuaalselt seda teksti. Olen ju harjunud töötama nii lauljatega. Kaks-kolm tundi sai ikka iga lauluga hirmsasti noritud."

Rannap laulis plaadisalvestusperioodil Leplandile ka ette, et viimane saaks sealt õige tunde kätte. "Tuleb teha puust ja punaseks, kolm korda suuremaks ette," selgitas Rannap.

"Nüansse tuleb võimendada, et teine inimene paremini aru saaks," nõustus Lepland.

Ott Lepland on Näosaates kehastanud väga erinevaid tegelasi ja püüdis "Ringvaate" otsestuudios ka Rannapit parodeerida. "Ma peaks natukene kõigepealt süvenema sellesse. Ma tean, et Priit Võigemast sai kunagi sellega hakkama. Aga mina pigem keskenduks lauljate parodeerimisele."