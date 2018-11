Itaallasest füsioterapeut Luca: oluline on omandada Eesti maa ja inimeste mõttelaad

"Abiellusin Eesti tüdrukuga. Otsustasime veeta ühe nädala Veronas ja ühe nädala Tallinnas. Mingil hetkel otsustasime rändamise lõpetada ja jääda ühte kohta pidama. Ja valisime Tallinna," selgitas Faccio. "Minu esimene armastus on inimeste aitamine, et neil hakkaks parem ja valud tulevikus tagasi ei tuleks."

Tal on Tallinnas mõned kliendid ja mõne päeva nädalas töötab ta Tallinnas. "Vist juba neli kuud tagasi nägin kuulutust, et Koeru hooldekeskuses otsitakse füsioterapeuti."

Koeru hooldekeskuse juhataja Terje Teder ütles, et esimese hooga oleks ta Faccio CV peaaegu ära kustutanud. "Saatsin kirja vastu, et kas te mõtlesite seda tõsiselt. Selle peale ta helistas mulle, ajasime pikalt juttu ja sain aru, et kandideerimissoov on tõsine."

Tederi sõnul oli tal väga suur hirm. "Ma arutasin seda oma töötajatega, et kui selline töötaja tuleb, siis kas nad on valmis suhtlema inglise, vene, prantsuse keeles, sest Luca oskab tõesti paljusid keeli, ainult eesti keelega on kitsas."

Fuccio isegi oli närvis. "Eesti keelt ma ju eriti hästi ei räägi. Aga lubati, et varsti pääsen keelekursustele. Võib-olla juba novembris. Sest keeleoskus on tähtis. Suhtlemine on enam kui tähtis." Praegu aitavad Fucciot eesti keelega kolleegid. "Tänu neile saan tööga hakkama. See on nagu teine perekond."

Tegelikult oli Fucciol hooldekodus töötamise kogemus ka Itaaliast. "Kui ma ütlesin, et meil on siin hooldekodu ja ei ole Tallinna Terviseklubi klientuur, kus ta on ka aeg-ajalt käinud tööl, siis just see tahtmine aidata eakaid või liikumispuudega inimesi tuleb tema puhul kuskil seest."

Fuccio on enda sõnul paljud inimesed jalule aidanud. "Täpset arvu ma öelda ei oska. Ma arvan, et rohkem kui sada."

Fuccio rõhutas, et oluline on omandada Eesti maa ja inimeste mõttelaad. "Minu esimesel päeval Tallinnas sõitsin bussiga. Oli mai. Väljas paistis päike. Olin rõõmus, mõeldes, et polegi nii erinev kui Itaalias." Kui ta seda aga tema kõrval olnud eestlannale ütles, sai ta vastuseks, et too näeb seda isegi ja ta ei pea seda talle ütlema.