Eesti Laulu konkursile laekus 216 laulu

Eesti Laulu produtsent Tomi Rahula ütles, et pole oluline, et 216 pole Eesti Laulu rekord, vaid see, et tuli sama palju eesti- kui ka võõrkeelseid laule – 108 ja 108. Õigesti vastas 12 inimest. 2 piletit Eesti Laulule võitis Eve Gross.

"Soovisin, et võistlusele saadetaks võimalikult valmis toodetud laulud ja selle tõttu ei osanud ma nii palju osalejaid oodata. Lugude tase on sealjuures kõrge," kinnitas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Pooled lauludest on eesti keeles. Võõrkeelsetes lauludes kõlab inglise, hispaania, vene ja saksa keelt.

Esmakordselt pääseb Eesti Laulu poolfinaalidesse 24 laulu, varasema 20 asemel. Poolfinaalidesse pääsenud laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 15. novembril "Ringvaate" saates ja laulud 1. detsembril Eesti Laulu erisaates.



Sellel aastal tuli Eesti Laulul osalemiseks maksta osalustasu. Sõltuvalt esitatava loo keelest oli see 25 või 50 eurot. Võistluslugude osalustasudelt kogunes 8100 eurot ning see kantakse Eurovisioonile jõudva Eesti Laulu võiduloo lavashow fondi.



Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartus, TÜ Spordihoones. Suurjooneline finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis.

"Olen kindel, et Tartu poolfinaalid pakuvad artistidele, publikule ja televaatajatele suurepärase elamuse. Saku Suurhalli üritused on end korduvalt tõestanud ning korraldusele on hea kõrge latt seatud," rääkis Rahula.



Piletid poolfinaalidele ja finaalile tulevad müügile Piletilevis homsest, 8. novembrist.