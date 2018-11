Kaarel Kressa tegi ülevaate maailma kõrgeimatest monumentidest

"See on tüüpiline koloniaal- ja arenguriikide teema hetkel. Kõik on ehitatud ka viimase paarikümne aasta jooksul," sõnas Kressa. Ta lisas, et tundub, et nüüd on ka riikide seas ses osas võistlus käima läinud. "Hiina hoidis seda tiitlit 10 aastat, India trumpas üle, ei tea, kauaks Hiina sellega lepib."

5. koht. Nanshani Guanyin, 108 m

4. koht. Buddha-kuju Jaapanis, 110 m

3. koht. Buddha-kuju Myanmaris, 116 m

2. koht. Buddha-kuju Hiinas, 153 m

1. koht. India vabariigi rajaja Vallabhbhai Pateli monument Indias, 182 m