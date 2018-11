The Weeknd teatas, et töötab uue albumi kallal

Abel Tesfaye ehk The Weeknd, kes on sel aasta kaasa teinud filmi "Must panter" ("Black Panther") heliribal ja andnud välja lühialbumi "My Dear Melancholy", teatas, et töötab nüüd täispika albumi kallal.

Tesfaye kinnitas teisipäeval Torontos toimunud üritusel Hxouse Live, et töötab 2016. aastal ilmunud albumi "Starboy" järje kallal. "Ma pole aastaid olnud nii inspireeritud kui selle viimase paari jooksul Torontos viibides," teatas ta kisavale publikule. "Ja ma tahan, et te saaksite esimestena teada, et ma töötan oma uue albumi kallal."

some chapters are smaller than others. not this next one though... — The Weeknd (@theweeknd) November 7, 2018

Selle nimi saab tema sõnul olema "Chapter 6" ja ta lubas, et see ilmub peagi. Tesfaye vihjas albumile ka oma Twitteri kontol. "Mõned peatükid on lühemad kui teised, aga mitte see, mis tulemas on."