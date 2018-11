Sarja "Halvale teele" looja töötab sarja täispika filmi kallal

2008. aastal esilinastunud "Halvale teele" räägib keemiaõpetajast, kes satub pärast kopsuvähi diagnoosi saamist kuritegelikule teele. Selle eellugu jutustav sari "Better Call Saul" lõpetas hiljuti neljanda hooajaga. Gilligani sõnul on järgmine, viies hooaeg sarja viimane.

Sel nädalal selgus ka, et Andrew Lincoln hakkab mängima filmitriloogias, mis on pühendatud tema "Walking Deadi" tegelaskujule Rick Grimesile, kes lahkus sarjast sarja seni viimases episoodis.

Praegu on ebaselge, kas film, mille pealkiri saab väidetavalt olema "Greenbriar", esilinastub kinos või televisioonis, kuid tootmisega on plaanitud alustada juba sel kuul ja jätkata kuni 2019. aasta veebruarini.

FIlmi kohta ei ole muud teada peale selle, et see saab olema kaks tundi pikk ja selle keskmes on röövitud mehe põgenemine ja tema tee vabaduseni.

Variety vahendab, et sarja "Halvale teele" ("Breaking Bad") looja Vince Gilligan töötab täispika mängufilmi kallal, millel on sidemed viis aastat tagasi lõppenud sarjaga.

