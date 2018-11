Galerii: Meenuta Hardi Tiidust tema 100. sünniaastapäeval

Aastal 1952 lõpetas ta ajaloolasena Tartu riikliku ülikooli ja töötas 1956. kuni 1978. aastani Eesti Televisioonis, kus ta juhtis ka telesaateid nagu "Vana hõbe", "Viis viie vastu" ja "Vabadus, võrdsus, vendlus". Lisaks on ta toimetanud telefilme "Must habe tahab teada" ja "Külmale maale" .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel