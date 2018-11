Winny Puhhi videoesitlusest sai enneolematu performance: läbi kolme korruse oli suur avarii

Winny Puhh üllatas eelmisel nädalal üle pika aja uue muusikavideoga "Bussis". Bändiliikmed Indrek Vaheoja ja Ove Musting kinnitasid, et koosseisu surmast on vara rääkida ning uut loomingut tuleb aina peale.

"Kuuldused Winny Puhhi surmast on liialdatud," kinnitas Musting ETV2 saates "Eesti TOP 7". Vaheoja jätkas, et Winny Puhhi liikmed on pikalt stuudios olnud ja uus album juba paistab.

Eelmisel nädalal esitles bänd Solarise kinos toimunud omaalgatuslikul auhinnagalal Winny Puhhi uut muusikavideot "Bussis". "Oli palju rahvast ja maruline vastuvõtt," kinnitas Vaheoja.

Bändi sõnul kujunes üritusest performance, millest nad ei oleks osanud unistadagi. "Nii hästi läks meil selle video presekaga, et Solarises toimus samal ajal ka kemmergute suur plahvatus, nii et läbi kolme korruse voolas sõna otseses mõttes sitavett. Sellist asja oleme alati tahtnud teha, et selline performance käis asjale juurde," tõdes Vaheoja.

Ta lisas, et Solarise seinad pole sellist sündmust varem näinud. "Selline, et on bändivideo presentatsioon ja selleks organiseeritakse läbi kolme korruse suur avarii, suur tänu ja müts maha kõikide korraldajate ees," lisas Vaheoja.

Laul "Bussis" sündis juba neli aastat tagasi, kuid muusikavideo filmiti sellele mõne kuu eest.

Video režissöör Ove Musting tõdes, et operaator Heiko Sikkaga koos tekkisid nii hullumeelsed ideed, et loole tuli uued sõnad kirjutada. "Ma tulin stuudiosse, rääkisin, et selline videoidee on, ja siis tuli hakata lugu kirjutama selle järgi, mis on video. Kui lugu valmis sai ja video üles võtsime, vaatasime montaažis, et me peame loo struktuuri muutma. Siis muutsime loo ära ja oligi valmis," meenutas Musting loomeprotsessi.

Suurejoonelist videot avaldades ei mõelnud bänd, kas sellel oleks turgu ka välismaal. "Me teeme kogu seda bändi selleks, et endal oleks lõbus. See, et kas teistel on ka lõbus, on boonus. Kui teie naerate, on väga kihvt," lausus Musting.