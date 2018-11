Aasta sotsiaalmeediamõjutaja Andrei Zevakin osaleb Eesti Laulul

Zevakin rääkis ETV saates "Terevisioon", et veetis eile terve päeva ekraanide taga, et Eesti Laulu konkursile oma looming teele panna. Noormehel õnnestus oma laul konkursile esitada viis minutit enne tähtaega. "Sai natuke higistatud, aga tehtud ta sai. Eks näeb, mis saab," avaldas ta.

Seda, kas Zevakin ka 24 poolfinalisti hulka pääses, saab teada 15. novembril ETV saatest "Ringvaade" ja ERR Menu portaalist.

Oma videoblogid Youtube'is põimib Zevakin tihti muusikaga ning noormehe sõnul on see üks võti, kuidas edu saavutada. "Mina olen terve elu muusikaga tegelenud, kuna mul oli varem Youtube'i kanal ka. Ma mõtlesin, et ma seostan selle, et mul on muusika, sketšide ja huumoriga," tutvustas ta oma videoblogide ideed. Sotsiaalmeediavideoid loob Zevakin koos kaameramehe Ott-Erik Eendraga.

Zevakin on oma videotes teinud varem koostööd laulja Artjom Savitskiga, kellega ilmus venekeelne singel "Тела". Loo ettevalmistamiseks läks lausa neli kuud. Seda, kas ta hakkab oma Youtube'i kanalis püüdma ka venekeelset publikut, noor sotsiaalmeediastaar veel öelda ei oska. "Kindel on see, et Eestis ma jätkan tegevust, see kusagile ära ei kao," lubas ta Eesti fännidele.

Youtube'i karjääri kõrvalt töötabki noormees muusikaprodutsendina. "Youtube sulli ei too kindlasti, Eestis on seda väga raske saavutada," selgitas Zevakin, miks ei saa Youtube'i põhikohaga teha.

Vaata Zevakini Youtube'i kanalit: