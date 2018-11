Noor muusik Marianne Leibur avaldas esimese muusikavideo

6. novembri hilisõhtul lõppes Eesti Laul 2019 võistluslugude tähtaeg ja Tomi Rahula kinnitas, et võidulugu on kohal. Enne, kui selgub täpne esitatud lugude arv, tee oma pakkumine "Ringvaate" või Eesti Laulu Facebooki lehtedel või siinsamas artiklis kommentaaride all.

''Eile, täna, homme'' muusika autor on Marianne Leibur, lugu on seatud Ellen Niidu sõnadele. ''Eile, täna, homme'' on arranžeeritud bändile ja keelpillidele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel