Tallinnas toimub rahvusvahelise talendisaate "Bravo" avatud casting

Rahvusvahelise teleshow eesmärk on pakkuda Eesti, Läti ja Leedu noortele võimalust võtta mõõtu naaberriikide talentidega ning võistelda Baltimaade parima noore esineja tiitli eest.

"Mul on väga hea meel, et Balti riikide ühine noorte talendishow jätkub uuel hooajal. Esimese hooaja kogemus näitas, kui oluline ja vajalik see projekt on Eesti, Läti ja Leedu noortele talentidele. Rõõm näha, et side noorte muusikute ning juba eksesteerivate bändide ja popmuusika tegijate vahel sai tänu "Bravole" lisahoogu," kommenteeris telesaate idee autor ja produtsent Darja Saar.

Castingul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Selleks peab edastama oma ees- ja perenime, vanuse ja videosalvestuse lemmiklaulu esitusest aadressile bravo@bravo2018.tv. Tallinna casting algab kell 15.

Lisaks Tallinnale toimuvad osalejate avatud castingud Lätis 15. novembril ja Leedus 19. novembril. Väljavalitud noored artistid jõuavad suurele lavale tänavu detsebris ning saadet hakatakse Balti riikide telekanalites näitama 6. jaanuarist. "Bravo!" jõuab eetrisse telekanalites ETV+, LTV7 (Läti) ja LRT Kultura (Leedu).

Rahvusvaheline talendisaade "Bravo" on eetris juba teist aastat järjest. Esimese hooaja võitis Eestist pärit noor laulja Alika Milova.

Projekti toetavad Hestia Hotel Group, Balti Jaama turg, European Content Fund.