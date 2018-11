Rein Rannapil ja Ott Leplandil valmis ühine album "Tagasirändur"

Plaadile on koondatud maestro Rannapi varasem looming, mis on saanud väga mitmetahulise, täiesti uue kõla. Süntesaatorivõlur Raun Juurikas ja produtsent Peeter Salmela lisasid lugudele terve helinüansside kaskaadi, mis balansseerib 1970ndate roki, tänapäevase popmuusika, lüürilisuse ning huumoriga vürtsitatud teatraalsuse vahel.

"Kogu protsess endast põlvkonna võrra nooremate artistidega oli mulle suureks õppetunniks ja väljakutseks," nentis Rannap. "Kui me proove alustasime, ei olnud kindlasti kellelgi peas valmis täpselt selline album nagu tänaseks kaante vahele on saanud. Erinevad kogemused ja muusikaline silmaring täiendasid lugusid iga ühise sessiooniga, mõnikord ka ootamatutes suundades," võttis Rein Rannap omaltpoolt kokku albumi saamisloo.

Lepland tõdes, et tema jaoks on olnud Rein Rannapi lood saatjaks kogu elu. "Olen alati nautinud tema palade harmoonilist nüansirohkust, ent samas väga jõuliselt teksti esile toovat ja isikupärast käekirja," lausus Lepland. "Mul on siiras heameel, et ma sain seda albumit teha justnimelt koos nende muusikutega, sisemise põlemise ja kirega," sõnas Ott Lepland.

Albumi lugusid on võimalik elavas esituses nautida juba sel laupäeval Tartus, Vanemuise kontserdimajas ja järgmisel teisipäeval Tallinnas, Kultuurikatla katelde saalis.