Lõppes Eesti Laul 2019 võistluslugude esitamine, arva mitu laulu saadeti

6. novembri hilisõhtul lõppes Eesti Laul 2019 võistluslugude tähtaeg ja Tomi Rahula kinnitas, et võidulugu on kohal. Enne, kui selgub täpne esitatud lugude arv, tee oma pakkumine "Ringvaate" või Eesti Laulu Facebooki lehtedel või siinsamas artiklis kommentaaride all.

"Pidime serveris viimasel hetkel isegi ruumi juurde tekitama, nii palju lugusid tuli ja lõpusirgel oli rohkesti üleslaadimisi, et kõik ikka osa võtta saaksid," sõnas ta.

"Jõudsin öösel lauludega veidi tutvuda ja võin öelda, et tase on kõrge. Laule on väga erinevaid ning lausa viies erinevas keeles. Valik ei saa eelžüriil lihtne olema," rääkis Rahula. Eelžürii asub laule kuulama sel nädalavahetusel pimesi. Poolfinaalidesse pääsenud laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 15. novembril saates "Ringvaade" ja laulud 1. detsembril Eesti Laulu erisaates.

Esmakordselt oli Eesti Laulul osalemine tasuline. Eestikeelse laulu eest tuli maksta 25 eurot ja võõrkeelse eest 50 eurot. "Õhus on olnud arutelu selle üle, et palju sel aastal laule tuleb. Võin vihjata, et osalustasudest kogunes 8100 eurot. Nüüd kutsungi inimesi üles täpset laulude arvu "Eesti Laulu" ja "Ringvaate" sotsiaalmeediakontodel ning Menu portaalis ära arvama", tõi Rahula veel ühe uuendusliku mängu võistlusele juurde. Vastus teatatakse täna õhtuses "Ringvaates" ja õigesti vastanute vahel loositakse välja kaks piletit Eesti Laulule.

"Vihjeks võin veel anda, et meil võtab osa palju Eurolaulu võitjaid, palju Eesti Laulu võitjaid, palju saate "Eesti otsib superstaari" võitjaid, on ka välisautoreid, on väga huvitavaid artiste," sõnas ta "Terevisioonis" ja kinnitas, et ta ei ole muidugi kõiki laule jõudnud kuulata. "Üks lugu on selline, et paned silmad kinni ja on nagu Leonard Cohen."

Selleks, et võitja saaks välja valida koha, millisele kontserdile minna, avaldab Tomi Rahula lõpuks ka linna, kus toimuvad esmakordsel Eesti Laulu ajaloos Tallinnast väljas poolfinaalid. "See linn on Tartu. Suundume Tartu Ülikooli spordihoonesse sel põhjusel, et heade mõtete linnas võeti meid väga soojalt vastu ning uhiuus spordihoone sobib sellises mastaabis ürituse läbiviimiseks suurepäraselt," kommenteeris Rahula.

"Poolfinaalide lühike vahe on sel aastal sama loogika alusel nagu suurel Eurovisioonil. Finalistid selguvad kolme päeva jooksul." Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartus.

Eesti Laulu võitjaks prognoosis Rahula ingliskeelset meesartisti esitatud lugu, mis on kirjutatud Eesti autorite poolt.

Eesti Laul 2019 suurejooneline finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril. Piletid Tartus toimuvatele poolfinaalidele ja Tallinnas aset leidvale finaalile tulevad müügile 8. novembrist.