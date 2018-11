Maailmarännak viis Eesti mehe kokku tulevase abikaasaga

20. oktoobril abiellus Meigo Vietnamis kohaliku naisega, kellega tutvus kaks aastat tagasi oma rännuteel. "Kui me jätsime hüvasti, siis me arvasime, et me teineteist enam ei näe. Kuid see eriline neiu tuli mind ühe aasta jooksul vaatama kümme korda," selgitas Meigo ETV saates "Ringvaade".

Nimelt sõitis vietnamlanna pärast esmakohtumist viite erinevasse riiki, et Meigoga koos olla. "Tänaseks oleme jalutanud koos üle 700 kilomeetri, jooksnud maratoni ning plaanime seda rännakut koos jätkata," lausus Meigo.

Vietnamis toimunud pulmapeole sõitsid kohale ka Meigo vanemad ja sugulased. Mõneks ajaks jääb paar Vietnamis paikseks, kuid jätkab siis teekonda, et maailmale tiir peale teha.

"Mul on plaan jalutada minimaalselt planeedi ekvatoriaalse ümbermõõdu pikkus, milleks on 40 000 kilomeetrit. Kindlasti on plaanis neli-viis aastat veel jalutada ja tulla Eestisse tagasi," ütles Meigo, kellel on praeguseks läbitud 20 000 kilomeetrit.