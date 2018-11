Kontserdiga "Aita lapsel leida rõõm" toetatakse lähedase kaotanud lapsi

Toetuste kogumiseks korraldatakse 9. novembril Raplas heategevuskontsert, kus on oma abistava käe ulatanud mitmed suurepärased artistid: Mari Jürjens, Sten-Olle Moldau ja ansambel The Notes (Markus Bachmann, Kõu Kaur, Helar Tappo).

