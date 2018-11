Tüdrukutebänd Spice Girls taasühineb Victoria Beckhamita

1990ndate tüdrukutebänd Spice Girls teatas taasühinemisest. Viiest liikmest neli annavad järgmisel suvel kuus kontserti üle Suurbritannia. Spice Girli fänn Sandra Ashilevi tõdes, et bändi ühinemisest on räägitud juba aastaid, mistõttu pole see suur üllatus.

Spice Girls loodi 1994. aastal Londonis ning läks pärast peadpööritavat karjääri 2000. aastal laiali. 2007. aastal taasühines bänd kontserttuuriks ning esines täies koosseisus 2012. aasta Londoni olümpiamängudel, vahendas ETV "Ringvaade".

Ashilevi ütles, et tema jaoks oli Spice Girlsi laialiminek 2000. aastal kurb ja läks temavanustele korda. "Tänaseks võib-olla enam ei ole nii sensatsiooniline, sest selliseid bände on palju, kus on poiste- ja tüdrukutegrupid. 1990ndatel, kui nad tulid välja, olid nad esimene naisartistidest koosnev bänd, kes pani hästi palju rõhku girl powerile ja naiseks olemisele. Neil oli hästi uus energia," selgitas Ashilevi bändi kunagist fenomeni.

Bändi viiest liikmest lähevad 2019. aastal tuurile neli - Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) ja Geri Halliwell (Ginger Spice). Victoria Beckham ehk Posh Spice keeldus bändiga taasühinemast.

Ashilevi tõdes, et tema taasühinemiskontsertidele pileteid ostma ei jooksnud. "Ma olen natuke skeptiline üleüldiselt igasuguste kokkutulekute osas. Mulle meeldib see hapukas magus maitse, et seda enam ei saa. Mulle meeldib nostalgia ja head mälestused. Ma ei ole kindel, kas ma tahaksin minna uuesti täiskasvanud inimesena seda vaatama," tõdes Ashilevi.