Ödedel ilmus debüütalbum

Mõlemad lauljad on erinevaid muusikalisi projekte teinud juba üle kümne aasta, kuid nüüd otsustati kaua kestnud sõprus ühte bändi panna, kontserte anda ning koos muusikat kirjutada.

Märtsis anti välja esimene singel "Ära käpi mind". Teine suvine singel "Rulli Rulli Rulli" ammutab ekstrakti nii Saaremaa unelaulu pärandist kui ka kaasaegsest R&Bst. Lugu püsis Eesti muusika digiedetabeli tipus terve suve.



Eelmisel nädalal välja antud uusim singel "Anna teed" valmis koos Reketiga, kes on ühtlasi albumi esituskontserdi erikülaliseks.

"Ödede missioon on lahutada meelt ja nii, et endal on hea ja teistel ka. Plaat valmis kuidagi megalihtsalt - lood olid ilmselt meie sees olemas ja vajasid väljundit, ja nii need lood sinna plaadile voolasid. Kõigiga, kes abis käisid, oli kohe nii hea klikk ja saime aru, mida õelda tahame. Gevin ei käinud meil külas küll, aga ikka oli koostöö kerge ja mõnus... selline no hustle plaat," avas albumi tagamaid Kristel Aaslaid.

16. novembril toimub duo Öed debüütalbumi esitluskontsert Tallinnas Erinevate Tubade Klubis, kus erikülalisena astub üles Reket ning plaate mängivad Gu:d Mu:d DJ-d.

"Esitluskontserdil on oodata meid, kes me seal laval oleme. Lisaks, head energiat, mida tahame publikuga jagada. Külalisi, kes meid aidanud on, alustades sõnasepp Reketist, lõpetades üllatuskülalistega. Ootan, et kogu kompott juba rahva ette jõuaks, sest usun, et ta tuli maitsev," jagas enda esitlukontserdi ootusärevust Tuuli Rand.