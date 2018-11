6. novembril läheb lukku Eesti Laul 2019 lugude esitamise tähtaeg, mis tähendab, et viimane võimalus oma võistluslugu üles laadida on täna õhtul kell 23.59.

"Veel jõuab. Sel aastal pääseb võistlema rekordiliselt suur arv laule, sest kummaski poolfinaalis on kaks laulu rohkem," rääkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja innustas andma oma loole suurel laval võistlemise võimalus.

"Laulude arvu ma avaldada ei saa, aga rahul olen juba praeguse tulemusega. Laule tuleb hetkel väga mõnusa hooga ja plahvatus on õhus küll," kommenteeris Rahula ERR Menule. "Viimasest päevast ootan ikka veel potentsiaalseid võidulaule juurde. Soovin, et eelžüriil läheks ikka väga raskeks. Võin sellise põneva fakti avaldada, et esitatud on laule rohkem kui kahes erinevas keeles ja üldiselt on pilt väga mitmekesine - see valmistab rõõmu!"

Võistluslood tuleb tänavu esmakordselt üles laadida spetsiaalsesse veebikeskkonda. "Pigem pange laul nii vara teele, et homme ikka "Terevisiooni" jaoks üles jaksaks ärgata. Avaldan seal Eesti Laulu kohta uut ja põnevat infot," vihjas Rahula.

Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda Eesti Laul 2019 konkursil kuni viie lauluga. Samuti tohib üks artist esitada eelžüriile kuulamiseks maksimaalselt viis laulu. Laulu pikkus võib maksimaalselt olla kolm minutit.

Laulu kirjutamisse tohib kaasata välisautoreid, kuid vähemalt pooled laululoojatest peavad olema Eesti kodanikud või residendid. Esmakordselt Eesti Laulu ajaloos võivad esitajad olla ka mitteresidendid.

Poolfinaalidesse pääsenud laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 15. novembril "Ringvaates" ja ERR Menu portaalis. Võistluslugusid kuuleb esmakordselt detsembri esimestel päevadel.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril. Eesti Laul 2019 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.