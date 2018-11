HBO alustas vesternsarja "Deadwood" täispika filmi tootmist

36-episoodilises sarjas üles astunud Ian McShane (Al Swearengen), Timothy Olyphant (Seth Bullock), Molly Parker (Alma Ellsworth), Paula Malcomson (Trixie), John Hawkes (Sol Star), Anna Gunn (Martha Bullock), Dayton Callie (Charlie Utter), Brad Dourif (Doc Cochran), Robin Weigert ("Calamity" Jane Canary), William Sanderson (E.B. Farnum), Kim Dickens (Joanie Stubbs) ja Gerald McRaney (George Hearst) mängivad kõik ka filmis, vahendas Deadline.

Filmis astub üles ka üks uus osatäitja, Jade Pettyjohn, kes kehastab tegelast nimega Caroline. Rohkem tegelase kohta teada pole, kuid näitleja astub järgmisena üles Karyn Kusama politseidraamas "Destroyer" koos Nicole Kidmaniga.

HBO järgi on filmi süžee järgmine: sarja tegelased taasühinevad pärast kümmet aastat, et tähistada Lõuna-Dakota osariigina tunnistamist. Endised rivaliteedid süttivad taas, liidud pannakse proovile ja vanad haavad kistakse uuesti lahti. Samal ajal on kõigil on vaja kohaneda paratamatute muutustega, mida kaasaeg ja aja möödumine on kaasa toonud.

Sarja looja David Milch kirjutas filmi stsenaariumi ja selle lavastab "Troonide mängu" režissöör Daniel Minahan. Milch, Carolyn Strauss, Minahan, Gregg Fienberg, Scott Stephens, McShane ja Olyphant on sarja tegevprodutsendid.

"Deadwoodi" sari oli oma eetrisoleku ajal nomineeritud 28 Emmyle ja võitis neist kaheksa.

HBO president Casey Bloys määras filmi tootmise alguseks oktoobri ja vihjas, et film võib ekraanile jõuda juba 2019. aasta kevadel. Ta märkis, et algsete osatäitjate kokkusaamine oli logistiline õudusunenägu. HBO sai filmi tootmise jaoks California osariigilt ka peaaegu 4,2 miljonit dollarit toetust. Kõige raskem olevat filmile hoo sisse saamisel selle suure näitlejateansambli graafikute ühitamine.