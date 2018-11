Reedel selgub Noortebänd 2018 võitja

Viimased 18 aastat on Noortebänd Eesti muusikamaastikku rikastanud mitmete artistidega. Sealhulgas näiteks eelmise aasta võitja Rainer Ild, kes just hiljuti avaldas esimese täispika albumi. Samuti on viimastel aastatel konkursist välja kasvanud Lepatriinu, EiK, Inger, The Notes jpt.

"Seekord on finaali kokku jõudnud väga erinevad artistid. Tundub, et mitte keegi ei dubleeri üksteist žanrilises mõttes, vaid igal ühel on oma asi ajada. Meil on see aasta etno-folki, pop rock'i, bluusi, laulja-laulukirjutajaid, artpop'i," sõnas Noortebändi peakorraldaja Märt Truman.

Noortebänd 2018 paneb võitjale koostöös Kinemaga välja ligi 3500€ väärtuselise auhinna, mis sisaldab Eurosonic Festivali külastamist ja esimese singli valmistamist koos tuntud Eesti muusikaprodutsendiga.