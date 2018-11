Mika Keränen kirjutas lasteraamatu antiikajast: ma ei tea, kas see lapsi üldse huvitab

"Lugu mul tegelikult peas jooksma niimoodi, et ma tulin siia ja istusin maha, vaatasin neid kujusid ja seinamaalinguid ja lihtsalt olin," ütles ta ja selgitas, et ta kujutas seepeale ette, et need kujud ärkavad ellu ja hakkavad sealt ära minema. "Mina olin lihtsalt üks nähtamatu tegelane nende kõrval, kes pani kõik kirja."

"Uurimustööd pidin ma tegema päris palju, sest see meeldis mulle," sõnas Keränen ja tõdes, et ta käis uue raamatu pärast ka korduvalt Kreekas. "Ma tahtsin võrrelda originaalskulptuure ja originaalvalandeid, sest need on ka ikkagi 150 aastat vanad, sest nende valandi peal on säilinud midagi, mida originaalil ei ole."

Kirjanik kinnitas, et tema ei teagi tegelikult, kas lapsi antiikaeg üldse huvitab. "Minu jaoks oli see huvitab, see oli nagu arvutimäng, kus mina ise lõin seda lugu," tõdes ta ja kinnitas, et ta räägib koolides alati lastele, et need, kellele meeldivad arvutimängud, on alati potentsiaalsed kirjanikud, sest kirjanik mõtleb ka samasuguseid lugusid ise välja."