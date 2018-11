Silvia Ilves sööb raseduse ajal mulda: esimest last oodates sõin ka liiva juurde

Neljandat last ootav muusik Silvia Ilves rääkis "Ringvaates" sellest, miks ta on hakanud raseduse ajal mulda sööma.

"Ma olen tegelikult mulda söönud juba esimese lapse ootamisest saadik, siis ma sõin liiva juurde, aga see on liiga suurte tükkidega," ütles Silvia Ilves "Ringvaates" ja mainis, et see-eest ei suuda ta raseduse ajal absoluutselt süüa kikerherneid. "Ükskord raseduse alguses tegi elukaaslane mulle potitäie kikerherneid, sõin isukalt ära, aga teine päev oli õudne olla," selgitas ta ja kinnitas, et nüüd ta ei suuda kikerhernestest isegi rääkida.

Mõni aeg tagasi hakkas Silvia Ilves ka väikest kogust mulda endaga pidevalt kaasas tassima. "Muidu mõtlen kogu päeva, et saaks juba koju kasvuhoonesse minna," mainis ta ja lisas, et tema ema ja isa on toonud talle maalt pesemata porgandid. "Pestud porgandid annan kõik lastele, pesemata jäävad mulle."

"Ma olen kogu aeg mulda söönud ja ma ei ütleks, et mul midagi pahasti oleks, pigem just võtab südamepaha ära," ütles ta ja tõdes, et kui ta mulda lusika peale paneb, siis see pole enam õige. "Ma pean teda võtma porgandiga või käe pealt."

"Ringvaate" stuudios maitses mulda ka Marko Reikop, kes kinnitas, et kõige hullem, mis mulda süües juhtuda võib, on kõhulahtisus. "See pole üldse halb, ma arvasin, et see on palju hullem," nentis ta ja ütles, et tegelikult pole seal midagi vastikut. "