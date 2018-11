Anna on sihikindel ja otsustab osaleda räpikonkursil. Selleks on aga vaja korralikku räpivideot! Ehk saab teda aidata klassi teine nohik ja kiusualune Vadim? Aga mida hakata peale pere majanduskriisiga? Tundub, et Anna nigel palgake on hetkel peres ainuke sissetulek. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.