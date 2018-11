Nele-Liis ja Raul Vaiksoo on koos saanud mitmeid elu õppetunde

Nele-Liis tunnistas, et enamiku ajast on ta oma vanematele olnud siiski hea laps. "Pisikesena ma vist ikka olin hea. Eks muidugi teismelisena korraks lõi välja ka väike mässumeelsus." Suure osa tüdruku ajast võttis noorena ETV muusikastuudio ja hiljem juba tütarlastekool. Samal ajal tuli käia ka muusikakoolis, tavalist kooli ei pidanud ta kunagi enda prioriteediks.

"Kooriproovist puudumine ei tulnud kõne allagi. Sa said puududa põhimõtteliselt siis, kui olid suremas," meenutas Nele-Liis aega, kus ta ei teadnud midagi muusikavälisest elust ning heitus asjaolust, et klassikaaslased sai õhtuti vaadata telesarja "Melrose Place".

Üks suur pahandus tuligi siis, kui ta kolme nädala jooksul vanematele valetas ja ei käinud muusikakoolis ega kooris, vaid veetis aega sõbranna juures televiisorit vaadates ja videomänge mängides.

Vanemate lahutus

Raul Vaiksoo lahutas oma abikaasast, kui Nele-Liis oli 14-15-aastane. "Minu meelest läks see väga rahulikult kõik, mina ei mäleta, et oleks väga mingisuguseid erilisi ekstsesse," meenutas Raul.

"Ma olin ikka lapsena täiesti kosmos," sõnas Nele-Liis selle aja peale tagasi mõeldes. "Ma olin kogu aeg mingisuguses omas maailmas. Selline välismaailmaga kontakti saamine on tegelikult tekkinud pärast 20ndaid. Ma olin kogu aeg oma mõtetes ja... ahah, keegi läheb siin lahku. Loomulikult mingid asjad lähevad hinge ja sa mingeid asju elad üle, aga üldiselt mul oli nii palju tegemist oma selle laulukoori ja klaveritundidega."

Suur kaotus

"Ega ma ei ole sellest seniajani üle saanud, näen unes ja mõtlen. Kuigi, ma ei tea, palju möödas on, varsti hakkab kümme aastat saama. Nii palju ei ole... seitse-kaheksa aastat," rääkis Raul ajast, kui pidi matma oma poja. "See oli muidugi hirmus šokk. See kõik tuli veel hoopis hiljem, kui hakkad mõtlema." Esimese asjana mõtles mees halba uudist kuuldes, kus on undo-nupp, millega kõike tagasi keerata. "Siis ma hakkasin seda undo-nuppu nägema pidevalt unes. Ma näen, kuidas ma lähen mingi nupu juurde, vajutan ja kõik tuleb uuesti tagasi."

16-aastane noormees otsustas ise elust lahkuda õnnetu armastuse tõttu. "Armastuse pärast on oi-oi kui palju rumalusi tehtud," sõnas Raul.

Nele-Liisi sõnul jääb aeg nii halba uudist kuuldes kuidagi venima. Kaks sekundit tundub minutitena. "Ma olen seda meelt, et mis ei tapa, teeb tugevaks. Sellistest kurbadest sündmustest, kui sa sellest jälle välja tuled /.../ eks ta on inimesena meid kõiki väga palju kasvatanud, keda see sündmus on puudutanud."

Raul Vaiksoo sõnul on saatus teda väga hoidnud, kuid poja kaotus on suurim löök elus olnud. "Sellest hullemat ei saagi vist olla!"